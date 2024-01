Salzwedel. - Der Zwist im Stadtrat um die einseitige Sperrung des Pervers als unechte Einbahnstraße ist längst nicht beigelegt. Im Gegenteil – in der Dezember-Stadtratssitzung hatten 21 Stadträte gegen einen Widerspruch von Bürgermeister Olaf Meining gestimmt. Der hatte damit einen mehrheitlichen Stadtratsbeschluss aus dem November kassiert, die Regelung aufzuheben und den Ursprungszustand wieder herzustellen. Das hatte für großen Unmut unter vielen Stadträten gesorgt.

Nun hat Meining – wie von ihm angekündigt – erneut Widerspruch gegen den Stadtratsbeschluss eingelegt. Dieser sei am 22. Dezember bei der Kommunalaufsicht des Altmarkkreises eingereicht worden. Dabei beruft er sich auf den Paragrafen 65 des Kommunalverfassungsgesetzes Land Sachsen-Anhalt, der unter anderem besage: „Der Hauptverwaltungsbeamte (Bürgermeister) muss Beschlüssen der Vertretung (hier Stadtrat) widersprechen, wenn er der Auffassung ist, dass diese rechtswidrig sind. Er kann Beschlüssen widersprechen, wenn diese für die Kommune nachteilig sind“, informiert Stadtsprecher Andreas Köhler auf Nachfrage. Das gelte auch, wenn der Stadtrat bei dem vom Bürgermeister widersprochenen Beschluss bleibe.

Beweggründe mitgeteilt

Die Beweggründe seien öffentlich mitgeteilt worden. „Auch eine Verwaltungsbehörde hat nicht immer ,den Stein der Weisen’ parat, braucht also den sachlich-fachlichen Input von außen“, so Meining. Es gehe ihm um eine sachgerechte Entscheidung für die Verkehrsregelung. Dass es Befürworter und Gegner gebe, sei „normal“. Fakt sei auch, wenn Erkenntnisse vorlägen, die zu einem Überdenken der Einbahnstraßenregelung führen, würde die Verwaltung sie ebenso prüfen und bewerten. Die aktuelle verkehrsrechtliche Anordnung, wie es verwaltungsdeutsch heißt, sei unter anderem Ergebnis der Testphase.

„Und nach Gesetzeslage obliegt mir die Entscheidung, wie eingangs erwähnt. Nicht, weil ich das so will, sondern weil es so rechtlich festgelegt wurde“, erklärt Meining. Dies habe sich nicht verändert. Die Kommunalaufsicht des Kreises werde den Vorgang prüfen und das Ergebnis mitteilen.

Dieses wollen zunächst auch die Stadträte abwarten, die gegen den Widerspruch votiert hatten, sich aber keinesfalls geschlagen geben, falls Meining mit seiner Auffassung durchkommt.

Nächste Instanz

„So viel zum Demokratieverständnis des Bürgermeisters“, sagt Wolfgang Kappler (Fraktion Salzwedel Land). Sollte der Widerspruch Bestand haben, wollen er und seine Mitstreiter in die „nächste Instanz“ gehen, das wäre als obere Kommunalaufsichtsbehörde das Landesverwaltungsamt.

Ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Magdeburg, das Meining in seinem Widerspruchsschreiben vom 13. November vergleichend angeführt hatte, sei als Beispiel ungeeignet, hatte Stadtratsmitglied Sascha Gille (Freie Fraktion) bereits festgestellt.

Dass der Bürgermeister sich zweimal gegen Mehrheitsbeschlüsse stellt, ärgert auch Volker Reinhardt (Freie Fraktion): „Wenn wir vor jeder Entscheidung erst prüfen müssen, ob wir überhaupt zuständig sind, brauchen wir keinen Stadtrat mehr. Wie sollen wir als gewählte Vertreter das der Bevölkerung erklären?“, fragt er. Auch er spricht sich für den weiteren Rechtsweg aus, sollte der Kreis den Widerspruch bestätigen.