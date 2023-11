Salzwedel. - Drei Tage nach dem Widerspruch gegen die Entscheidung der Stadträte, die St.-Georg-Straße wieder beidseitig zu öffnen, kündigt Bürgermeister Olaf Meining auf der Stadthomepage und bei Instagram an, sich entschuldigen zu wollen. „Was in der Diskussion um die Verkehrsregelung nicht umfassend klar herausgearbeitet wurde, ist, dass die letztendliche Entscheidung vom Bürgermeister getroffen wird. Dies ist durch Gesetze so geregelt. Die jetzt geäußerte Kritik am Vorgehen ist berechtigt, für diese Unklarheiten sowie Irritationen werde ich mich beim Stadtrat entschuldigen“, heißt es dort.

Empörung in Salzwedel: Stadträte werfen Olaf Meining „Aushebleung der Demokratie“ vor

Sein Ziel sei es gewesen, ein „Einvernehmen mit dem Stadtrat“ zu erzielen. Daher habe er die geplante Verkehrsführung auf breiter Basis zur Diskussion gestellt. Und es habe schließlich so ausgesehen, als würde sich die Vorlage der Verwaltung, also die Einbahnstraßenregelung, durchsetzen. Doch das tat sie bekanntlich nicht. Ein mündlicher Eilantrag von Wolfgang Kappler (Salzwedel Land), in der St.-Georg-Straße zurück zum Ursprung zu kehren, setzte sich schlussendlich mehrheitlich durch.

Nach Abwägung der Faktoren, Einsatz- und Rettungskräfte, ansässige Grundschule „und weitere Dinge“, habe er die „Entscheidung“ getroffen. „Letztlich ist auf Grundlage der Fakten nur ein Widerspruch gegen die Entscheidung des Salzwedeler Stadtrates möglich.“

Perver-Einbahnstraße: Verhältnis zwischen Bürgermeister und Stadträten belastet

Jeder, der sich durch die Anordnung in seinen Rechten eingeschränkt sehe, könne individuell dagegen Widerspruch erheben, schließt Olaf Meining seine Stellungnahme.