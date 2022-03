Salzwedels Bürgermeisterin wünscht sich höhere Impfquote

Salzwedel - „Es sagt sich immer so leicht, ist aber in diesen Zeiten der Pandemie noch sehr viel wichtiger geworden: Bleiben Sie gesund.“ Mit diesen Worten hat sich Bürgermeisterin Sabine Blümel in der für dieses Jahr letzten Stadtratssitzung an die Einwohner der Einheitsgemeinde Salzwedel gewandt.