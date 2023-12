Das Ladensterben in Salzwedel bereitet Bürgern und politischen Entscheidern Sorgen. Das Weihnachtsgeschäft scheint im Stadtzentrum jedoch für die Händler trotz Inflation zu laufen.

Salzwedel. - In seinem Laden hätte das Weihnachtsgeschäft seit der diesjährigen Lichternacht am 3. November Fahrt aufgenommen, berichtet Rainer Neitzel, Inhaber des Buchladens Leseland in der Burgstraße. „Es läuft gut, ich bin zufrieden“, sagt er auf Nachfrage der Volksstimme.