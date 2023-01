Hansewelle beschädigt Salzwedels Rathausturmplatz kaputt: Trägt der Weihnachtsmarkt Schuld?

Aufgeplatztes Mosaik auf Salzwedels Paradeplatz: Doch was ist der Grund? Einwohner tippen auf den Weihnachtsmarkt, den nicht wenige an anderer Stelle in Salzwedel sehen wollen. Im Rathaus hat man eine andere Sicht auf die Dinge.