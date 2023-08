Schwieriger Weg ins Pflegeheim Salzwedels Seniorenheime voll - frühe Anmeldung hilft nicht unbedingt

Mit dem selbstbestimmten Leben in den eigenen vier Wänden, kann es mitunter schneller vorbei sein als erwartet. Angehörige, die dann in Salzwedel von jetzt auf gleich einen Pflegeplatz finden möchten, stellen fest: Die Seniorenheime in der Hansestadt sind voll. So können Sie sich vorbereiten.