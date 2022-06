Salzwedels Unfallschwerpunkt

Es rumst, es knallt, es scheppert und kracht: Jährlich gibt es an der Kreuzung Brückenstraße/Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel mehrere Unfälle. Dabei wurden Menschen teils schwer verletzt. Die Volksstimme sprach mit der Salzwedeler Polizei über den Schwerpunkt und woran es liegen könnte.

Salzwedel - Ein lauter Knall. Es fliegen Glassplitter durch die Luft, Blech verbiegt sich wie Gummi. Bei einem Verkehrsunfall wirken enorme Kräfte. Schon bei Tempo 20 kann ein Mensch mit dem Kopf die Windschutzscheibe durchschlagen. Nach Angaben der Dekra rumst es alle zwölf Sekunden auf Deutschlands Straßen. An manchen Stellen häufiger, an anderen weniger. In Salzwedel gehört die Kreuzung Brückenstraße/Ernst-Thälmann-Straße zu einer sogenannten Unfallhäufungsstelle.