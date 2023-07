Wie in der Hansestadt jahrhundertelang das Glockengießerhandwerk florierte, bis es in Vergessenheit geriet.

Salzwedel - Die Zeiten, als in Salzwedel noch zahlreiche Glockengießer ihr Handwerk ausübten, sind lange vorbei. Im 17. und 18. Jahrhundert lebten und arbeiteten noch viele von ihnen in der Hansestadt. „Zur Zeit der Reformation gab es in Salzwedel 28 Glocken in sieben Kirchen“, weiß Glockenexperte Dr. Gerhard Ruff aus Salzwedel. Er hat das lange verlorene Wissen um die Glockengießertradition in der Hansestadt wieder ausgegraben, ein Buch darüber geschrieben (800 Jahre Glockengeschichte Salzwedel) und die Einrichtung einer Erinnerungsstätte daran im Empfangsgebäude des ehemaligen Steintorfriedhofs initiiert.