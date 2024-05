Verfassungsschutz „Samtgemeinde Alte Marck“: Der Weg hinein und wieder raus - ein Salzwedeler berichtet

Ein Altmärker hat sich einer Fantasiegemeinde angeschlossen - und ist wieder ausgetreten. Diese wird der „Reichsbürger-Szene“ zugeordnet. Nun will er Stadtrat in Salzwedel werden und distanziert sich. Kritik wird laut. Einblicke in eine krude Welt voller Verschwörungstheorien.