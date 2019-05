Die „Queen Arendsee“ ist wieder im Wasser und startklar für die ersten Rundfahrten der Saison am Himmelfahrtstag.

Arendsee l Neben Arendsees Pfarrer Martin Goebel hatten sich am Sonnabendvormittag noch weitere „Schlachtenbummler“ an Bord des Mississippi-Shuffle-Boats begeben, um beim Stapellauf der „Queen Arendsee“ dabei zu sein. Dass sie dafür aber fast zwei Stunden einplanen mussten, frierend im Wind auf dem Oberdeck, hatten sie nicht ahnen können.

Doch auch die Schwierigkeiten wegen des flachen Wasserstands, eines gerissenen Seilzugs und anderer Zwischenfälle bewältigten Kapitän Ralf Porath und seine Besatzung einschließlich vieler Helfer am Ende doch mit Bravour. Arendsees Tauchclubchef Hans-Henning Schindler knüpfte unter Wasser die Leinen. Gegen 11.30 Uhr legte die Königliche nach einer kleinen Testrunde wohlbehalten an ihrer angestammten Anlegestelle an.

Rundfahrt an Himmelfahrt

„Jetzt müssen nur noch die Möbel wieder eingeräumt, Tresen und Küche bestückt, das Wasser angestellt und getankt werden - dann können wir am Himmelfahrtstag die ersten Rundfahrten der Saison starten“, erklärte Geschäftsführer Michael Meyer von der Luftkurort Arendsee GmbH.

Innerhalb von sechs Monaten war das 60 Tonnen schwere und 26 Meter lange Schiff für fast 500 000 Euro saniert worden. Der Rumpf und das Oberdeck waren von Rost befreit und instand gesetzt worden, Heizungsrohre und Elektroleitungen erneuert, ein Wassertank ersetzt und die Sanitärbereiche modernisiert worden. Auch Küche und Tresen strahlen in neuem Glanz, ebenso der ganze Innenraum mit Holz- optik und weißer Decke. Als viel heller und geräumiger als vorher beschrieben erste Gäste das Ambiente. Der Tangermünder Werft und der Ausstattungsfirma könne eine Meisterleistung bescheinigt werden, betonte Meyer.

Zur ersten Fahrt der „Queen“ in ihrem 28. Betriebsjahr erklingt auch die neue CD mit Schauspieler und Jugendfilmcampchef Norman Schenk und Musik von „Santiano“, deren Titel „Leinen los“ gut zum Anlass passt.