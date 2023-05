Nach einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in Salzwedel kam es nun zum Prozess.

Salzwedel - Was war los bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung am 3. Oktober 2021 in der Diskothek Hangar in Salzwedel? Das herauszufinden, oblag am Mittwochvormittag Amtsrichter Klaus Hüttermann. Ein Gastronom pakistanischer Herkunft aus Lüchow stand wegen Körperverletzung vor Gericht.