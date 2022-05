Schlechte Straßen und Wege am Kurgebiet: Arendseer sind sauer

Der Zustand des Weges rund um den Arendsee steht häufig in der Kritik, Probleme gibt es aber auch in der näheren Umgebung. Darauf weist eine Arendseerin hin. Wie die Stadtverwaltung darauf reagiert.

Arendsee - Loch an Loch und teilweise ist es schwierig, mit Fahrrädern die Spur zu halten. Verärgert sind auch Autofahrer, da es unsanft auf und ab geht: Insbesondere die Infrastruktur von der Lüchower Straße in das Bungalowgebiet ist in einem unübersehbar schlechtem Zustand. Doch es gibt einen Lichtblick.