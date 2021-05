Schmierer in Salzwedel auf frischer Tat ertappt

Die Polizei hat in Salzwedel zwei Schmierer erwischt, die Wahlplakate verunstaltet haben. Einer der beiden hatte ein verbotenes Messer dabei.

Salzwedel - me

Beamte des Polizeireviers Salzwedel, die am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr auf Streife unterwegs waren, haben zwei Täter die Wahlplakate beschmieren wollten auf frischer Tat ertappt. Die Polizisten waren auf der Schillerstraße in Richtung Zentrum unterwegs, als sie zwei Personen in geduckter Haltung hinter einem Wahlplakat bemerkten, welches frisch mit einem Graffito besprüht war, informiert Polizeioberkommissar Stephan Blum.

Während der Funkwagen anhielt ergriffen die Täter zu Fuß die Flucht. Die Polizisten verfolgten sie und konnten sie stellen. Wie sich herausstellte waren beide noch nicht polizeilich bekannt. Bei der Durchsuchung der beiden Täter fanden die Beamten ein Springmesser. Es wurde beschlagnahmt, da es sich dabei um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz handelt. Gegen die beiden wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, teilt der Polizeioberkommissar mit.