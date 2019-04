Die Salzwedeler Schützengilde wird in diesem Jahr einen Schützentag ausrichten. Grund sind unplanmäßige Ausgaben.

Salzwedel l Wird es in diesem Jahr noch ein Schützenfest geben oder nicht? Diese Frage beschäftigte kürzlich die Salzwedeler Schützengilde bei ihrer Mitgliederversammlung.

Abwasserschaden

Zum Hintergrund: Wenn alles bleibt wie gehabt, würde unterm Strich im Portemonnaie der Gilde ein dickes Loch klaffen. „Wir haben einen Abwasserschaden am Vereinssitz“, erklärte Nils Krümmel, Erster Gildemeister. Derzeit wird dieser mit etwa 1300 Euro beziffert. „Das ist aus meiner Sicht ein Versicherungsschade“, meinte der Erste Gildemeister. Doch ob dem so ist, wird sich noch zeigen. Gehandelt werden muss aber jetzt schon, weshalb beim Subbotnik am Wochenende schon der Boden aufgestemmt wurde.

Nach einer kurzen Debatte waren sich die Schützen aber einig, dass man nicht in die roten Zahlen rutschen möchte. Nils Krümmel hatte dazu auch eine zündende Idee: Aus dem Schützenfest wird kurzerhand ein Schützentag. Das Programm wird komprimiert, um die Gefahr der roten Zahlen auf dem Konto zu vermeiden. „Ich habe eigentlich eine heftige Diskussion erwartet“, sagt er im Nachgang. Doch diese blieb aus – im Gegenteil. Die Schützen stimmten seiner Idee einstimmig zu.

Demnach soll der Schützentag am 1. Juni um 11 Uhr mit dem Gildefrühstück im Traditionslokal Odeon beginnen, ehe im Anschluss die Proklamation der neuen Majestäten und der Marsch zum Scheibe anbringen beim neuen König anstehen. Den Abschluss soll eine große Sause bilden, wenn mit Gastgilden im Odeon gefeiert wird.

Kein Ummarsch

Der Ummarsch fällt damit weg. „Wir werden alle älter, und keiner will mehr ewig weit marschieren“, weiß Krümmel. Und durch eine leere Stadt mache das ohnehin keinen Spaß. Dafür wird die Schützengilde beim Sportfest am 1. Mai im Seelenbinder-Stadion Angebo- te vorhalten. Beim Bogenschießen und Laserschießen kommen dann Kinder auf ih- re Kosten. Der Vorteil: Mit Laser- pistole und Lasergewehr können auch Kinder unter 12 Jahren mitmachen. „Wir werden Poka- le ausschießen“, verrät Krümmel, schließlich seien die Kinder mögliche neue Mitglieder der Gilde. Übrigens: Vor dem Schützentag steht noch das Königsschießen am 11. Mai an. Zwischen 15 und 17 Uhr können die Gildemitglieder ihren Königsschuss abgeben.