Schüler im Altmarkkreis Salzwedel setzen ein Zeichen gegen Müll

Salzwedel -mas - Leere Zigaretten-Schachteln, die einfach so ins Gras geworfen wurden. Plastikmüll, der neben einem Mülleimer liegt. Benutzte Taschentücher, die zwischen Holzplanken am Rathausturmplatz klemmen. Das sind nur einige von vielen unschönen Beobachtungen, die in den zurückliegenden Tagen 380 Schüler des Jahn-Gymnasiums, der Comenius-Ganztags-Gemeinschaftsschule sowie der Pestalozzi-Schule in Salzwedel machen mussten.