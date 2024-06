Bildung in Sachsen-Anhalt Schüler müssen weiter in marodem und muffigen Schulcontainer lernen

Der Neubau an der Lessing-Ganztagsschule in Salzwedel liegt noch in weiter Ferne. Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Damit verlängert sich die Übergangslösung sich auf 35 Jahre.