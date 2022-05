Schulen Schülerzahlen sinken: Diese Schulstandorte im Altmarkkreis Salzwedel sind in Gefahr

Die Schülerzahlen im Altmarkkreis werden in den kommenden fünf Jahren deutlich sinken. So weist es die Schulentwicklungsplanung des Altmarkkreises aus. Damit sind langfristig Schulstandorte in Gefahr.