Salzwedel - Mit ihren dunklen Augen schaut die schwarze Labradorhündin den fremden Besuch im Klassenraum ruhig an. Einmal kurz die streichelnde Hand geleckt. „Guten Tag, ich mag dich“, soll das heißen. Die fünf Jungs in der Klasse kennt die Hündin alle gut. Denn ihre Besitzerin Sarah Scheper ist Lehrerin an der Pestalozzi-Schule und unterrichtet Kinder mit dem Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung.

