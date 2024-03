Vier Pfoten als Problemlöser Schulhund im Unterricht - Imagewandel für Salzwedels Problemschule

Prügeleien unter Schüler, Lehrer an der Belastungsgrenze: Die Comeniusschule in Sachsen-Anhalt will ihren schlechten Ruf loswerden. Und zwar mit Hunden im Klassenzimmer.