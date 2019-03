Riesiger Jubel bei den Schülern der Jeetzeschule in Salzwedel. Die Bildungseinrichtung in freier Trägerschaft ist unter den besten 15 Schulen beim Deutschen Schulpreis 2019. Foto: David Schröder

Großer Jubel am Donnerstagmittag in der Jeetzeschule Salzwedel. Die Bildungsstätte ist unter den Top 15 beim Deutschen Schulpreis 2019.

David Schröder ist seit 2018 Reporter bei der Volksstimme in Salzwedel. Sein Volontariat absolvierte er bei einer Tageszeitung in Nordrhein-Westfalen. Seit 2013 lebt er in der Altmark. david.schroeder@volksstimme.de ›

Salzwedel/München l Die Spannung unter den Mädchen und Jungen von der Salzwedeler Jeetzeschule war am Donnerstagmittag (14. März) in der Aula der Einrichtung fast greifbar. Per Live-Videobotschaft über Facebook verkündete Manuel Neuer, Torhüter der Fußballnationalelf, die Top 15 für den Deutschen Schulpreis 2019. An 10. Stelle kannte der Jubel dann keine Grenzen. Neuer zog den Namen der Jeetzeschule aus einem blauen Umschlag und hielt den Zettel in die Kamera.

Jury überzeugt

"Super, endlich", war die erste Reaktion von Schulleiterin Antje Pochte. Bereits zum zweiten Mal war ihre Schule unter den besten 20 Schulen in Deutschland gelandet. Nun war die Jury also noch mehr überzeugt. Am 5. Juni dürfen Vertreter der Salzwedeler Schule in freier Trägerschaft zur großen Preisverleihung nach Berlin reisen. Die Preise werden dort von Bundeskanzlerin Angela Merkel vergeben. Man darf gespannt sein, ob die Jeetzeschule, als einzige Bildungseinrichtung aus Sachsen-Anhalt im Wettbewerb vertreten, auch den großen Preis als Beste Schule Deutschlands erringen kann.