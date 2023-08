Norbert Grütt leitet die Hoyer-Tankstelle am Kristallweg in Salzwedel. Seit die Bundesstraße 71 am 17. Juli gesperrt wurde, finden nur noch wenige Kunden den Weg zu den dortigen Zapfsäulen. Die Umsätze sind um 80 Prozent eingebrochen. Grütt lässt sich davon aber nicht entmutigen.

Foto: Beate Achilles