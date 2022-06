Seit 60 Jahren Heimat für Kinder: Wie nahe Arendsee gefeiert wird

Der Umgang mit Tieren gehört in der ländlich geprägten Region zum Alltag, so wie hier mit einem Pferd.

Binde - Gemeinsam spielen, Freundschaften schließen und für das Leben lernen – dies erlebten und erleben Generationen an einem bestimmten Ort in Binde. Das Gebäude ist für Unkundige nicht so leicht zu finden, steht es doch in zweiter Reihe. Doch in Sachen Kinderfreuden steht der Bereich ganz klar an erster Stelle.