Sensation in Salzwedel: Kiebitzbestände erholen sich an Brietzer Teichen

Brietz - Die Kiebitze an den Brietzer Teichen sind wieder da und fühlen sich so heimisch, dass sie mit dem Brutgeschäft begonnen haben. „So groß wie in diesem Frühjahr war der Erfolg allerdings noch nie“, erklärt Marco Heide, Pressesprecher beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Aktuell seien 17 brütende Paare auf den Inseln und an den Teichen bekannt. „Die Maßnahmen des BUND wirken“, schätzt auch Dieter Leupold, Projektleiter Grünes Band Sachsen-Anhalt ein. In den vergangenen Jahren hat der BUND Brutinseln aufschütten sowie Schutzzäune errichten lassen und die Anlagen immer weiter optimiert, damit die Kiebitze möglichst gute Brutbedingungen vorfinden.