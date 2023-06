Brietz - Sie sind klein, sie sind scheu und vor allem äußerst selten: Knäkenten. Die vom Aussterben bedrohte Entenart mit einer Länge von rund 40 Zentimetern hat Ornithologe Olaf Olejnik vom BUND an den Brietzer Teichen in der Altmark entdeckt.

Das Geschnatter dürften in Deutschland bisher nur Wenige gehört haben, findet sich die Art doch auf der Roten Liste wieder. „Die Entdeckung dieser Knäkente mit acht Jungen ist eine kleine Sensation, nicht nur da diese Art in Deutschland in der Regel nur als Durchzügler vorkommt, sondern auch aufgrund der gegenwärtigen Bedrohung durch die anhaltende Dürre in der Region“, sagt Olaf Olejnik. Wie der BUND mitteilt, erkenne man die Knäkenten an schnarrendem, fast stimmlosen „klerrb“.

Und nicht nur in Deutschland ist die Entenart nur noch mit Glück zu sichten. Auch die Vogelwarte in der Schweiz führt sie als stark gefährdet.

„Knäkenten fliegen von unseren Entenarten am weitesten“, weiß man beim Naturschutzbund Deutschland zur Art. „Sie werden als Überwinterungsgast sogar in Australien nachgewiesen.

Nach Angaben des BUND seien nur etwa 1500 Reviere in Deutschland bekannt. 40 davon in Sachsen-Anhalt.