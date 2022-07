Shakespeare in Unterhosen im Kloster in Arendsee

In viele Szenen bezogen die Schauspieler ihr Publikum im Klosterareal am Arendsee mit ein, wie hier in der blutigen Küchenszene – im Shakespeasredrama um den römischen Heerführer Titus Andronicus und seinen blutigen Kreislauf aus Gewalt und Rache -, verlagert in ein TV-Kochstudio.

Fotos: Helga Räßler