Gute Nachrichten zum neuen Jahr: In Salzwedels Zentrum öffnet in wenigen Wochen ein neues Schuhgeschgeschäft. Erste Details dazu sind nun bekannt.

Salzwedel - Mit der Schließung des Schuhgeschäfts Reno Ende 2022 in Salzwedel hat die Liste an leerstehenden Geschäften abermals unliebsamen Zuwachs bekommen. Nun die Überraschung: Entgegen dem Trend macht in wenigen Wochen ein anderes in der Hansestadt auf.