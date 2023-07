Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel - Am 11. Juli brennt es mitten in der Nacht an der mit Styropor gedämmten Fassade eines Salzwedeler Flüchtlingsheims. Laut Internetseite der Fachzeitschrift Ingenieur (ingenieur.de) eine lebensgefährliche Situation für die zahlreichen Kinder und Erwachsenen, die in der Unterkunft wohnen. „Bei einem Brand sind die Kunststoffplatten an der Fassade Brandbeschleuniger, die das Haus in eine Feuerfalle verwandeln“, ist dort zu lesen. Die Bewohner der Salzwedeler Flüchtlingsunterkunft hatten Glück. Die Flammen wurden noch rechtzeitig gelöscht. Was jedoch über die Sicherheitsvorkehrungen in dem Haus bekannt wurde, wirft Fragen auf.