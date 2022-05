So blicken die Ordnungshüter im Altmarkkreis Salzwedel auf die Spaziergänge

Seit geraumer Zeit gehen Kritiker der Corona-Politik in Salzwedel, Gardelegen und Klötze auf die Straße. Doch wie blickt der Landkreis als Ordnungsbehörde auf die unangemeldeten Versammlungen?

Polizei wie auch Kreisordnungsamt begleiten Kritiker der Corona-Politik am 22. Januar auf der Hoppestraße in Salzwedel. Unter die Teilnehmer mischen sich auch Bewohner des Landkreises Lüchow-Dannenberg.

Altmarkkreis - Bundesweit gehen Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straßen. Da bildet der Altmarkkreis keine Ausnahme. In Salzwedel, Gardelegen und Klötze versammeln sich Personen zu Spaziergängen. In Magdeburg kam es dabei bereits zu Ausschreitungen. Vielerorts wird die Stimmung aggressiver. Doch wie schätzt der Altmarkkreis die Lage ein? Sind solche Szenen in der Altmark zu erwarten und wie sieht man sich vorbereitet?