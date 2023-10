Ein zweijähriges Kind malt ein Bild, während seine Mutter zu Hause im Homeoffice an einem Laptop arbeitet. Mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit, teilweise von Zuhause aus zu arbeiten, versuchen Arbeitgeber auch in Salzwedel, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.

Vielen Dank, dass Sie sich registrieren. Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten. Hier einloggen Sie sind noch kein Abonnent? Registrieren

Salzwedel - Es sei schwer, eine Arbeit in Salzwedel zu finden, die gut genug bezahlt ist, um damit eine Familie zu ernähren, antwortete kürzlich jemand anonym der Volksstimme bei ihrer Umfrage zum Thema Familie. „Ich würde gern in Teilzeit arbeiten“, schrieb er (oder sie) weiter, aber die aktuell hohen Lebenshaltungskosten ließen dies nicht zu. Die Arbeitszeiten seien oft ein Problem. Was ist dran an dieser Kritik? Das wollte die Volksstimme genauer wissen und hat Arbeitgeber in der Hansestadt befragt, in welcher Form sie Mitarbeitern mit Kindern entgegenkommen.