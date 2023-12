So geht es mit der Hundewiese in Salzwedel weiter

Die Hundewiese in Salzwedel scheint beliebt. Doch wie geht es mit dieser weiter?

Salzwedel. - Die Testphase für die am 31. Juli dieses Jahres freigegebene erste Hundewiese in der Salzwedeler Innenstadt ist am 30. November zu Ende gegangen. Und nun?