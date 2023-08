Sie ist derzeit in aller Munde: Künstliche Intelligenz oder auch kurz KI genannt. Die Volksstimme ließ die Künstliche Intelligenz einfach mal einen Artikel schreiben. Über Salzwedel – was sonst?

So könnte Salzwedel in 100 Jahren aussehen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel - Liebe Leser: Dieser Artikel in der heutigen Salzwede Lokalausgabe ist ein Experiment. Wir lassen nämlich mal die KI für uns arbeiten. Das ist ganz einfach: Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem Computer und schreiben sich mit einem klugen Freund. In diesem Fall heißt der Freund ChatGPT-4. Das ist die Abkürzung für Chatbot (Anwendung) Generative (erzeugender) Pretrained (vortrainierter) Transformer (Transformator) Version 4. Diese KI-Anwendung haben wir also online gestartet und einfach losgefragt: „Hallo , was weißt du eigentlich über Salzwedel?“