Solar: Welcher Weg wird für Arendsee gewählt?

Auf diesem Bild sind etliche Details zum aktuellen Meinungsaustausch über Fotovoltaikanlagen in der Einheitsgemeinde Arendsee vereint: Die Solarenergie sollte vor Energiepflanzen wie Raps den Vorzug erhalten. In Lüge werden Fotovoltaikanlagen abgelehnt. Und auch die Windenergie wird durchaus kritisch gesehen.

Arendsee - Arendsee, Rademin, Schernikau und Lüge – dies sind Gemarkungen, die derzeit bei Interessenten für den Bau von Freiflächen-Fotovoltaikanlagen hoch im Kurs stehen. Rückblick: Im Juli 2020 gab es kommunalpolitische Gespräche, die das von einer privaten Firma geplante Aufstellen einer Fotovoltaik-Anlage in Arendsee umfasste. Zunächst gab es Bedenken, der Standort angrenzend an die alten Bahnanlagen bis zum Wirtschaftshof, könnte Gäste des Luftkurortes abschrecken. Doch diese wurden ausgeräumt, im August stimmte der Bauausschuss zu.

Grünes Licht für Vorhaben in Schernikau

Danach kehrte in Sachen Solar-Gespräche etwas Ruhe ein. Es kann einige Jahre dauern, bis solche Pläne alle bürokratischen Hürden genommen haben. Im November wurde dann erneut im Bauausschuss deutlich, in der Gemarkung Schernikau ist ebenfalls eine Freiflächenanlage vorgesehen. Im März 2021 gab es zunächst ein Einwohnertreffen, die Details des Vorhabens wurden vorgestellt. Größere Kritikpunkte waren nicht zu hören. Im Anschluss tagte der Ortschaftsrat und dort wurden auch skeptische Meinungen zu Protokoll gebracht. Letztendlich gab es grünes Licht. Es gibt aber die Forderung, möglichst viele Vorteile für Schernikau zu erhalten. Dazu gehören Sponsoring-Zuschüsse, die nur für die Region sein sollen. Außerdem gibt es den Vorschlag von Ortsbürgermeister Uwe Hundt: Der Stadtrat sollte grundsätzlich festlegen, welche Kriterien erfüllt werden müssen, damit überhaupt ein Bau von Fotovoltaik-Anlagen in Betracht kommt. Der Stadtrat hat dem Vorhaben in Schernikau jüngst zugestimmt und ist damit der Meinung des Ortschaftsrates Vissum gefolgt.

Starker Gegenwind aus Lüge

Den bislang spürbar größten Widerstand gab es im Februar in Lüge. Dort ist ebenfalls der Bau solch einer Anlage auf einer landwirtschaftlichen Fläche geplant. Die Einwohner ließen ihrem Unmut freien Lauf. Dazu gehört, es gebe bereits Belastungen durch Windkraftanlagen und es sollten keine neuen durch Solaranlagen hinzukommen. Die unterschiedlichsten Meinungen gab es mit Blick auf alle angedachten Standorte häufiger zu hören (siehe Infokästen). Von Lüge gibt es sogar eine Petition, die der Verwaltung zugeschickt wurde. Darin spricht sich die Mehrheit der Einwohner gegen das Projekt aus. Der Ortschaftsrat Fleetmark folgte dem Willen und stimmte dagegen. Letztendlich entscheidet der Stadtrat.

Noch keine klare Entscheidung in Rademin

Zwischen Rademin und Ortwinkel gibt es ebenfalls die Idee, mit der Sonne Strom zu erzeugen. Eine Entscheidung des Ortschaftsrates steht noch aus. Zunächst wollen die Kommunalpolitiker abwägen, wie die Bevölkerung, die sich bislang kaum dazu geäußert habe, dies findet. Ortsbürgermeister Eckhard Kamieth ist aber ebenfalls dafür, sich mit Blick auf die Einheitsgemeinde über diese Vorhaben zu unterhalten. Dies wurde auch jüngst im Fleetmarker Rat deutlich.

Die Verwaltung hat dieses Ansinnen wahrgenommen. Beim nächsten Bauausschuss, der am 6. Juni tagen soll, könnte darüber gesprochen werden. Wie Arendsees Bürgermeister Norman Klebe ankündigte, werde das Bauamt Vorschläge unterbreiten. Und zwar konkret, was erfüllt werden muss, damit Interessenten von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen überhaupt mit einer detaillierten Planung beginnen sollten. Damit würden sie sich Absagen ersparen. Die Bodenpunkte könnten dabei eine entscheidende Rolle spielen.