Das neue Konzept für die Fotovoltaik-Anlage bei Maxdorf kommt den Bewohnern entgegen - die Module sollen weiter vom Dorf weggerückt werden.

Salzwedel l Manche Maxdorfer haben sich am Montagabend vielleicht an die Zeit kurz nach der Wende erinnert gefühlt. Denn wie damals sind es auch dieser Tage westdeutsche Unternehmer, die den Altmärkern eine blühende Zukunft versprechen, wenn diese ihr Produkt kaufen. Es geht um die geplante Fotovoltaik-Anlage unweit von Maxdorf, wegen der es in der Vergangenheit schon einigen Streit in der Ortschaft gab (die Volksstimme berichtete). Und auch am Montag lauteten einige – wenn auch sehr wenige – geäußerte Vorbehalte vonseiten der Anwohner in etwa so: „Es geht euch doch gar nicht um die Umwelt, sondern nur darum, Geld zu machen!“



Der altmärkische Landwirt Burkhard Thiede, der mit seinem Betrieb die Fotovoltaik-Anlage maßgeblich angestoßen und besagte Unternehmen dazu mit ins Boot geholt hat, konterte solche Vorwürfe trocken. „Erstens gibt es in unserer Region noch keine Solarenergie-Unternehmen mit dieser Expertise und auch diesen finanziellen Mitteln wie in den alten Bundesländern“, zählte er auf. Und: „So günstig Strom erzeugen wie mit Fotovoltaik können wir heutzutage mit keiner anderen Methode.“



Bei der Info-Veranstaltung am Montag stellten die an der Planung der Anlage Beteiligten nun ihr neues Konzept vor, welches zu großen Teilen aus Zugeständnissen besteht, die nach den Beschwerden und Bedenken der Anwohner in den vergangenen Monaten an diese gemacht wurden. So wurde von den Unternehmern jetzt klargestellt, dass die Solarmodule noch weiter vom Dorf weggerückt würden als bisher vorgesehen; dass deren Höhe zum Teil auf einen Meter verringert sowie dass die ursprünglich angedachte Fläche der Anlage um 20 Prozent reduziert werde.



Wirkung bei Skeptikern

Diese auch mithilfe einer grafischen Präsentation vorgebrachten Argumente für die Anlage schienen bei den skeptischen Einwohnern durchaus Wirkung zu zeigen. Neben den wenigen kritischen Stimmen wuchs bei einigen sichtbar die Akzeptanz gegenüber dem Projekt, auch weil von den Unternehmensvertretern fundiert auf die besorgten Fragen aus dem Publikum eingegangen wurde. Salzwedels Bürgermeisterin Sabine Blümel (parteilos), die als Unterstützerin der Anlage ebenfalls am Montag dabei war, mahnte: „Die Energiewende passiert nicht von allein, die Menschen müssen sie vollziehen.“



Auch wurde erneut darauf hingewiesen, dass die betreffenden Äcker als Anbaufläche schlecht geeignet seien, weshalb damit landwirtschaftlich kein Gewinn mehr zu erzielen sei. „Die Fotovoltaik-Anlage ist somit auch ein zusätzliches Standbein angesichts der trockenen Sommer“, redete Burkhard Thiede den Anwesenden ins Gewissen. „Wir sind sozusagen wirtschaftlich gezwungen, Fotovoltaik zur Stromerzeugung zu nutzen“, fügte er hinzu.



Erster Natur-Solar-Lehrpfad

Neben den wirtschaftlichen und energiepolitischen Argumenten für die Anlage in Maxdorf hob Thiede noch weitere Vorteile hervor, die die Ortschaft nach vorn bringen könnten. „Wir haben hier schon einen Märchenpark. Warum sollten wir nicht auch einen Solarpark haben?“, fragte er in den Raum. Und konkretisierte seine Vision: „Wir könnten zusammen mit den Salzwedeler Schulen, dem BUND und zum Beispiel auch den lokalen Imkern den ersten Natur-Solar-Lehrpfad Sachsen-Anhalts errichten.“



Damit griff Thiede eine besorgte Frage aus dem Publikum noch mal auf, ob zwischen den Solarmodulen denn Pflanzen wachsen würden. Diese wurde zuvor schon damit beantwortet, dass die entsprechenden Äcker, weil sie dann ja nicht mehr beackert würden, sogar zum Rückzugsgebiet für Tiere und Pflanzen taugten. Oder wie es in der Präsentation hieß: „Ein Solarpark ist keine Fläche, die der Natur weggenommen wird.“