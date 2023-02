Salzwedel - Die Bundesregierung will den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland mit Tempo vorantreiben. Am 1. Januar dieses Jahres ist die jüngste Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in Kraft getreten. Damit „wird die Geschwindigkeit beim Ausbau der erneuerbaren Energien verdreifacht – zu Wasser, zu Land und auf dem Dach“, heißt es auf der Internetseite der Bundesregierung dazu.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.