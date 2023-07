Das Freibad in Salzwedel wird am 22. Juli zur Wasserbomben-Arena für Kinder der Region.

Salzwedel - Kinder aufgepasst: Der 22. Juli im Freibad steht ganz im Zeichen der Sommerferien. Allen Sprösslinge, die vielleicht nicht in den Urlaub fahren können, schafft die Hansestadt Salzwedel gemeinsam mit Imbissbetreiber Nils Krümmel sowie den Rettungsschwimmern einen unvergessliches Erlebnistag.

„Wir haben allerhand Spiele vorbereitet“, verrät Nils Krümmel. Diese werden zu einem Wettkampf in mehreren Altersklassen. Kinder bis acht Jahre bilden die jüngste Klasse, dann die von neun bis elf und die von zwölf bis 14 Jahren. Sie alle messen sich in Spielen wie Ringtauchen, Dosenschießen, Wasserbomben-Werfen, Touchpad, Schnell-Rutschen, Torwandschießen, Basketball, Tauziehen und Brettpaddeln. „Ein Highlight dürfte wohl der Gladiator werden“, verrät der Imbissbetreiber. Denn dann dürfen die Kinder sich ganz offiziell mit Schaumstoffrollen oder ähnlichem ins Wasser stoßen. Wer noch steht, ist der Gladiator des Salzwedeler Freibads. „Damit es fair bleibt, haben wir es in mehrere Altersgruppen gegliedert“, erzählt Krümmel. So hat jeder die Chance zu gewinnen. Wenn nicht: „Trostpreise gibts für jeden.“

Lesen Sie hier: Das können Kinder in den Sommerferien 2023 in Salzwedel erleben

Unter „Fun & Play“ läuft der Aktionstag von 12 bis 16 Uhr, bei dem die Bademeister mit vier Kräften für die Sicherheit der Kinder sorgen. „Alle ziehen mit“, so der Gastronom.

Neben den Wettkämpfen am und im Becken hat sich DJ Ronny angekündigt, der mit Kinderanimation und Hüpfburg anrückt und außerdem noch für die passende musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgt.