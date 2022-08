Sommerserie: Was Stammgäste an Salzwedels Kneipenkultur schätzen

Sie sind der Schmelztiegel der Gesellschaft: Kneipen. Hier wird in Erinnerungen geschwelgt, debattiert und auch mal Wut entladen. Was treibt Menschen an den Tresen?

Gerald Jehricke (68) an seinem Lieblingsplatz in Lutzes Butze. Ein Besuch in der Woche, um mit anderen Gästen zu debattieren, ist für ihn Pflicht.

Salzwedel - „Hey there, people, I'm Bobby Brown – They say I'm the cutest boy in town“, schallt es von Frank Zappa aus den Boxen im Crazy World. Es ist ein Donnerstagabend im Sommer. Heinz-Dietrich Jürges wippt mit einem Bein im Takt zur Musik auf einem Barhocker. „Eigentlich sollte Uwe was anderes von Zappa anmachen“, sagt er. Gemeint ist Kneiper Uwe Schwieger, der gerade eine Musikliste für den Abend zusammenstellt.