Sonderaktion im Altmarkkreis Salzwedel: Impfteam ist sonnabends auf Tour

Im Altmarkkreis gibt es an den Wochenenden wieder mobile Impfmöglichkeiten. Der Leiter des Impfzentrum Yves Müller (links) und Axel Schulz aus der Kreisverwaltung bei der ersten Aktion auf dem Rathausturmplatz in Salzwedel.

Altmarkkreis -vs - Sich gegen den Coronavirus impfen zu lassen, ist weiterhin eine Chance, die Pandemie zu besiegen. Deshalb bietet der Altmarkkreis Salzwedel Sonderaktionen an. So ist am Sonnabend, 18. September, das Impfzentrum Gardelegen von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Besucher des Altmärkischen Heimatfestes können vom Festgelände einen Abstecher machen, um sich den Piks geben zu lassen, teilte Inka Ludwig vom Presseteam des Kreises mit.

Ein mobiles Impfteam wird am Sonnabend, 25. September, von 13 bis 17 Uhr im Bürgerpark Gardelegen sowie ein weiteres am gleichen Tag von 12 bis 17 Uhr beim 24-Stunden-Simsonrennen in Vahrholz im Einsatz sein. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit den Impfstoffen Biontech sowie Johnson&Johnson.

Während der regulären Öffnungszeiten des Impfzentrums und der Außenstellen sind weiter Erstimpfungen mit Biontech möglich. Sollte die Zweitimpfung bei einem niedergelassenen Arzt nicht möglich sein, werde der Kreis mit einem mobilen Impfteam im Oktober Sammeltermine in Salzwedel und Gardelegen anbieten, kündigte Inka Ludwig an. Als Termin stehe bereits der 16. Oktober im jetzigen Impfzentrum Gardelegen fest, fügte sie hinzu.