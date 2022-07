Spendenaktion: Fanszene Eintracht Salzwedel sammelt hohe Summe für die Pfotenhilfe und Tierpension Grimm

Salzwedel - Wenn Tiere sprechen könnten, würden diese Vierbeiner mit Sicherheit danke sagen. Vielleicht haben sie es mit ihrem lauten Bellen sogar versucht, als sie die Verantwortlichen der Spendenaktion der Fanszene Eintracht Salzwedel in Empfang nahmen. Nach einer Spende von 700 Euro an die Salzwedeler Tafel im vergangenen Jahr sollte dieses Mal das Geld an die besten Freunde der Menschen gehen. Die gesammelte Spendensumme übertraf die Erwartungen der Fußball- und Tierliebhaber bei weitem.