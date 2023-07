Die Zahl der Infektionen mit Scharlach und Keuchhusten sind in jüngster Zeit in der West-Altmark deutlich angestiegen. Beide Erkrankungen sind meldepflichtig und gefährlich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel - Die Krankheit geht meist mit Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Fieber los. Wenn dann noch die Zunge zuerst belegt ist und sich anschließend leuchtend rot verfärbt, hat das Kind in aller Regel Scharlach. Die Fallzahlen dieser Erkrankung sind im Altmarkkreis in jüngster Zeit sprunghaft angestiegen. 82 Fälle registrierte das Gesundheitsamt bis Ende Mai, das sind fast dreimal so viele wie im gesamten Vorjahr (33 Fälle) und sogar mehr als 20-mal so viel wie im Jahr 2021 (4 Fälle). Seit Anfang Juni sei das Fallaufkommen jedoch zurückgegangen. Aktuell trete die Krankheit nur noch vereinzelt auf.