Der öffentliche Druck des Baumarkt-Chefs hat sich ausgezahlt: Seine Veranstaltung darf stattfinden. Damit gibt es grünes Licht für Schnäppchenmarkt, Dartturnier und Aftershowparty in Salzwedel.

Stadt erteilt Genehmigung - Hagebau in Salzwedel darf Event ausrichten

Die dicken Wolken sind verzogen: Das Event beim Hagebau in Salzwedel daf stattfinden.

Salzwedel - Nun also doch: Der Aktionstag beim Hagebau in Salzwedel kann stattfinden. Entgegen der ersten Einschätzung einer Verwaltungsmitarbeiterin mit den Worten: „Ich sehe die Veranstaltung nicht“, scheint man nun doch keinen Grund mehr „zu sehen“, das mittelständische Unternehmen in seinem Vorhaben auszubremsen.