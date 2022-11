Stadt Salzwedel: Holperige Annahme einer Spende

Der Rückbau der neuen Konstruktion für das Kleintierhaus des Tierparks in Salzwedel drohte.

Salzwedel - Der Förderverein des Salzwedeler Tierparks hat für das dortige Kleintierhaus, in dem Kaninchen und Meerschweinchen leben, eine neue Überdachung gebaut. Was er nicht wusste: Diese Zuwendung an die Stadt hätte er sich vorher genehmigen lassen müssen.