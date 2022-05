Stadt will Fördergeld für Mehrgenerationenhaus Salzwedel beantragen

Regina Holz ist die Köchin für den Mittagstisch im Mehrgenerationenhaus in Salzwedel.

Salzwedel - Die Stadtverwaltung will für das Mehrgenerationenhaus mit seinem Mittagstisch um Köchin Regina Holz einen Antrag an das Bundes-Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ stellen. Ziel ist, den Teil des Gebäudes, in dem momentan übergangsweise die Lessingschule untergebracht ist, weiter zu sanieren.