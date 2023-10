Der Abriss des Turmes der alten Darre in der Nicolaistraße könnte einstweilen vom Tisch sein. Das ist ein gutes Zeichen für den Erhalt des historischen Charmes von Salzwedel.

Kommentar zum Denkmalschutz in Salzwedel: Hoffnung für den Turm

Foto: vs

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ein fünf-geschossiger, denkmalgeschützter Turm aus rotem Backstein mit Zinnen wie bei einer alten Burg ragt in Salzwedel an der Ecke Nicolaistraße/Altperverstraße seit dem 19. Jahrhundert in den Himmel.