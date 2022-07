Stadtrat Arendsee: Kritik an Geld für Beregnung der Kita-Wiesen in Mechau

Die Kita in Mechau hat großzügige Außenanlagen, dafür soll Geld aus der Stadtkasse für eine Beregnung ausgegeben werden .

Leppin /Mechau -hrl - Einer Mehrausgabe in Höhe von 9500 Euro stimmte der Arendseer Stadtrat am Mittwochabend während seiner öffentlichen Sitzung in Leppin zu.