Zwei Fraktionen des Salzwedeler Stadtrates haben den Tierpark auf ihre Vorhabenliste gesetzt.

Salzwedel l Der Salzwedeler Tierpark wird ab dieser Woche die politischen Gremien der Hansestadt beschäftigen. Zwei Stadtratsfraktionen wollen die Attraktivität des beliebten Ausflugsziels steigern. Zudem befindet sich ein Förderverein in Gründung, der mit Ideen und Finanzen unterstützen will.

Die Linke hat einen Antrag an den Bauauschuss vorbereitet, der am 8. Juni tagen wird. Dabei geht es darum, ein Konzept für die Weiterentwicklung des Tierparks zu erarbeiten. Die im Haushalt 2020 eingestellten Mittel sollten deshalb nicht nur für Reparaturen und Sanierungsarbeiten eingesetzt werden, „sondern auch zur Erstellung eines mittelfristigen Konzeptes für den Tierpark und die anliegenden Parkflächen“, heißt es in dem Antrag.

Ort der Bildung

Der Tierpark sei ein Ort, der der Erholung, aber auch der Bildung der Bürger, besonders der Kinder, dienen sollte, argumentiert die Fraktion. Diesem Anspruch werde die Einrichtung zur Zeit nicht gerecht. Seit Jahrzehnten sei nur Geld in Bauten und Gehege geflossen, um Schäden zu beheben. Der letzte Neubau sei Anfang der 1990er Jahre errichtet worden, heißt es in der Begründung des Antrags.

Die Fraktion hat bereits konkrete Vorstellungen, was in dem zu erarbeitenden Gesamtkonzept enthalten sein sollte. So sollten heimische Tierarten Vorrang haben. Und sie sollen in artgerechten Stallungen und Gehegen untergebracht sein. Erläuterungstafeln über die Herkunft und Lebensweise der Tiere sollen vor allem Schulprojekten zugute kommen.Weiterhin sind ausreichende Sitzgelegenheiten und das Errichten einer öffentlichen behindertengerechten Toilette vorgeschlagen.

Sponsoren gewinnen

Auch über die Finanzierung haben sich die Linken Gedanken gemacht. Die Stadt müsse ihren Anteil leisten. Sponsoren sollen gewonnen, Spenden und Patenschaften akquiriert werden.

„Zu einem späteren Zeitpunkt stellen wir uns vor, den Tierpark und den vorhandenen Spielplatz an der Comeniusschule durch ein Park-Café, eine Wassertretanlage und einen Wasserspielplatz zu einer Erholungs-, Freizeit- und Kulturstätte zu ergänzen“, heißt es weiter in dem Papier der Linken.

Ausschreibung erstellen

Schon am morgigen Dienstag soll sich der Marketingausschuss mit dem Thema befassen. Die AfD-Fraktion schlägt in ihrem Antrag vor zu prüfen, ob am ehemaligen Parkhäuschen im Park des Friedens ein Imbisswagen aufgestellt werden kann. Der Park, der Pfefferteich und in erster Linie der Tierpark seien ein Anziehungspunkt für Familien, ältere Menschen und Touristen. Ein Imbissangebot in den Sommermonaten und an Wochenenden jeweils von 10 bis 19 Uhr würde die Ausstrahlung des gesamten Areals weiter erhöhen.

Dort könnten aus Sicht der AfD-Fraktion Kaffee, Kuchen, Eis, Bockwürste, alkoholfreie Getränke und ähnliches verkauft werden. Zusätzliche Bänke und Papierkörbe seien in dem Bereich dann ebenfalls erforderlich.

Die Stadt sollte eine Ausschreibung erstellen, um einen Betreiber zu finden. Dabei soll nach dem Willen der Fraktion für die Fläche keine Pacht erhoben werden. Strom, Wasser und Abwasser sollten ebenfalls kostenfrei garantiert sein.