Nico Lesch geht und übergibt seinen Chefposten beim Technischen Hilfswerk (THW) in Salzwedel an Polizeiwissenschaftler Constantin Chmelka.

Salzwedel. - Nico Lesch investiert seit 1997 seine Freizeit dafür, Menschen in Not zu helfen. Als Zivildienstleistender kam er zum Technischen Hilfswerk (THW) und war von 2013 bis 2023 Ortsbeauftragter – also Chef – des Ortsverbandes Salzwedel. Vor ein paar Tagen gab er diesen Posten an Constantin Chmelka ab, trägt aber weiterhin als stellvertretender Ortsbeauftragter Verantwortung.

Rückblick auf 26 Jahre beim THW

Lesch hat in den vergangenen 26 Jahren viel beim THW erlebt. Für den heute 46-Jährigen gab es in Zeiten der Wehrpflicht drei Optionen: Bundeswehr und Wehrersatzdienst im Zivil- oder Katastrophen-Schutz. Bundeswehr war für Nico Lesch keine Option, und auch eine Tätigkeit im Pflegebereich war für ihn nicht vorstellbar. So kam er zum Technischen Hilfswerk in Salzwedel.

Während seiner Dienstzeit wurde Lesch aufgrund eines Verkehrsunfalls ausgemustert. Er hätte seinen Zivildienst beenden können. Doch er blieb. „Ich weiß nicht, was mich da geritten hat“, sagt er rückblickend mit einem Schmunzeln.

Nach Zivildienst beim THW geblieben

Nico Lesch fühlte sich beim THW derart wohl, dass er nach dem Zivildienst weitermacht. Zunächst lässt er sich zum Helfer ausbilden. Er wird Gruppenführer bei der technischen Ortung. Ab 2003 ist er Schirrmeister und für die Technik sowie Bekleidung verantwortlich. Es folgten 2007 die Aufgabe als Zugführer, 2011 stellvertretender Ortsbeauftragter und 2013 dann die Berufung zum Ortsbeauftragten.

Hilfe für gestrandeten Frachter an der Elbe

Der spektakulärster Einsatz für Nico Lesch war die Bergung eines 180 Tonnen schweren Frachters bei Schnackenburg im Jahr 2004. „Das Schiff hatte beim Frühjahrshochwasser 2003 die Hafeneinfahrt verpasst und ist auf Grund gelaufen“, erinnert sich der 46-Jährige. Da der Pegel schnell gesunken war, konnte das Schiff nicht mehr ins Wasser befördert werden. Es bestand die Gefahr, dass es bei einer Bergung auseinander bricht. Zehn Monate saß der polnische Kapitän mit seinem Schiff auf dem Trockenen und erlangte deutschlandweit Bekanntheit: als Gestrandeter an der Elbe.

„Der damalige Chef des Salzwedeler THW, Hans-Hermann Mietz, bekam von dem Fall Wind und wollte nicht glauben, dass es nicht möglich sein soll, das Schiff zurück ins Wasser zu schubsen“, erinnert sich Lesch. Im Januar 2004 hat der Frachtkahn dann wieder Wasser unter dem Kiel – maßgeblich verantwortlich dafür war das THW unter Führung des Salzwedeler Ortsverbandes.

Bei Zugunglück bei Hordorf kam jede Hilfe zu spät

„Einer der traurigsten Einsätze war das Zugunglück bei Hordorf 2011, weil wir dort niemand mehr retten konnten“, blickt Nico Lesch zurück. Im gleichen Atemzug nennt er die Suche nach zwei Kindern, die 2012 in Weißenfels im Eis eingebrochen sind und nur noch tot gefunden wurden.

Der alte und der neue Chef des THW Salzwedel haben sich beim Einsatz in Schnackenburg kennengelernt. Chmelkas Eltern waren zu jener Zeit beim THW aktiv. Im März 2005 absolvierte Constantin Chmelka den Helferlehrgang. Wenige Monate später, im Sommer, arbeiteten die beiden zum ersten Mal intensiv zusammen. Das THW baute damals ein Rettungs- und Sicherungsboot auf. Dazu gehörten mehrmals umfangreiche Schleifarbeiten, die per Hand erfolgen mussten. „Wir waren zwei Monate nur am Schleifen – Constantin und ich“, erinnert sich Nico Lesch. Die Jungfernfahrt des Bootes auf dem Arendsee ist auch noch heute eine gern erzählte Geschichte. Denn als der damalige Ortsbeauftragte zum ersten Mal Vollgas gab, riss der Motor ab, versank im Arendsee und musste herausgeholt werden.

Polizeiwissenschaftler an der Spitze des THW Salzwedel

Constantin Chmelka, der nach dem Abitur Polizeiwissenschaften studierte und bei der Polizei Niedersachsen Stabstätigkeiten ausübt, war von 2009 bis 2011 Gruppenführer und ab 2011 Zugführer des Technischen Zuges. „Für mich war es als Abiturient eine interessante Erfahrung, in eine Gruppe zu kommen, in der viele einen handwerklichen Hintergrund haben“, erklärt er. Ein weiterer Hauptgrund für sein Engagement beim THW sei das Gefühl, dass er helfen könne. „Das ist bis heute meine Motivation geblieben“, sagt der 35-Jährige.

Chmelka will Netzwerk des THW im Altmarkkreis stärken

„Ich mag organisierende und koordinierende Aufgaben. Das hat mir das THW geboten“, beschreibt Chmelka. Dass er diese Fähigkeiten nun als Ortsbeauftragter einbringen kann, war nie sein Plan. „Ich war sehr gerne Zugführer. Ich bin auf dem Posten gelandet, weil Nico einen Gang zurückschalten will“, erklärt der 35-Jährige, der davon überzeugt ist, dass sich das neue Führungs-Duo gut ergänzt. Sein Vorgänger habe ihm einen modernen Fuhrpark hinterlassen. Eine neue Fahrzeughalle wurde erst eingeweiht. Nun will Chmelka, der von sich sagt, dass sein liebstes Arbeitsmittel das Wort sei, das Netzwerk des THW im Altmarkkreis stärken und den Kontakt und die Zusammenarbeit zu anderen Blaulichtorganisationen intensivieren. Des weiteren nennt er die Modernisierung der internen Verwaltung und die Erhöhung des Frauenanteils bei den Mitgliedern. „Mein Wunsch ist es, dass wir mehr Menschen, die nicht unbedingt an die schwere Technik möchten, aber trotzdem helfen wollen, zu uns holen. Wir brauchen diese Leute – beispielsweise für Verwaltungsaufgaben“, erläutert Chmelka.

Zu den Einsätzen des THW meint der neue Ortsbeauftragte, dass er es interessant findet, dass die Hilfsorganisation wenige, aber lange Einsätze fährt. „Die Feuerwehren sind die Sprinter, wir sind die Marathonläufer“, beschreibt er den Unterschied.