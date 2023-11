Während Gardelegen auf Strafzettel in der Adventszeit teils verzichtet, hält Salzwedel rigoros daran fest und stichelt in Richtung Nachbarstadt. Doch nicht mit Gardelegens Bürgermeisterin und Juristin Mandy Schumacher.

Salzwedel/Gardelegen. - „Gute Wünsche zur Weihnachtszeit statt Knöllchen“, heißt es aus dem Gardelegener Rathaus. Denn dort wird auf das Verteilen von Strafzetteln in der Adventszeit teils verzichtet. In Salzwedel hingegen herrscht in den Amtsstuben dafür anscheinend wenig Verständnis und stichelt gar in Richtung Nachbarstadt. Vergeblich.