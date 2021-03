Am Ausbau unbefestigter Straßen und Wege müssten sich die Anlieger beteiligen. Das passt einigen Stadträten in Salzwedel nicht.

Salzwedel l Wer geglaubt hat, dass mit dem Wegfall der Straßenausbaubeiträge Grundstücksbesitzer nicht mehr zahlen müssen, irrt. Denn wird eine bislang unbefestigte Straße neu ausgebaut, sind Erschließungsbeiträge zu entrichten. Sie wurden nicht abgeschafft. Das gilt auch für Feld- oder Plattenwege. Und das kommt die Anwohner meist teuer zu stehen. Denn sie werden zu 90 Prozent an den Kosten beteiligt, die Kommune kommt für die restlichen zehn Prozent auf.



Diese Fakten sind nicht neu, veranlassten aber die Freie und die Linke-Fraktion im Stadtrat aufzubegehren und vor dem Beschluss des Haushaltes für 2021 Sperrvermerke zu beantragen. So geschehen im Finanzausschuss. Die Linken wollten damit die Erschließung der Lönsstraße und Am Roten Turm so lange auszubremsen, bis eine Anwohnerversammlung stattgefunden hat. Die Anlieger sollten ihre Meinung dazu äußern können, weil sie den Großteil der Kosten zu tragen hätten. Die Freie Fraktion wollte ähnliches für die Grundstücksbesitzer am Brietzer Mühlen- und Wiesenweg erreichen. Und darüber hinaus sogar die Entscheidung den Anwohnern überlassen, ob überhaupt ausgebaut wird.



Bauamtsleiterin Martyna Hartwich berief sich in der Sitzung auf das Erschließungsrecht, nachdem die Anliegern nicht zu beteiligen seien. „Informationen ja, aber keine Entscheidungsgewalt“, betonte sie. Das sah grundsätzlich auch Bürgermeisterin Sabine Blümel so. „Bei einer reinen Erschließung haben wir keine Anliegerversammlungen gemacht“, sagte sie. Wenn das allerdings von den Stadträten so gewollt sei, habe sie kein Problem damit, die Bürger einzuladen und zu informieren. Ob gebaut werde, entscheide aber der Stadtrat. Dem pflichtete Ausschussmitglied Norbert Hundt bei. Die Stadt habe bei maroden Straßen und Wegen ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. „Wenn Sie einen Teich trockenlegen wollen, fragen sie auch nicht vorher den Frosch“, sagte er.



Bürger dagegen

Die Freie Fraktion hatte sich insbesondere an der Erschließung im Ortsteil Brietz festgebissen. Der Stadtrat könne nicht gegen die Bürger entscheiden. „Und die wollen das nicht“, betonte Volker Reinhardt, der für die Freien im Finanzausschuss sitzt.



Der Antrag der Fraktion rief den Brietzer Ortsbürgermeister Wolfgang Kappler auf den Plan, der für die Fraktion Land bis Stadt im Stadtrat sitzt. Das Bauland am Brietzer Mühlen- und dem Wiesenweg sei seinerzeit günstig verkauft worden. „Strom, Wasser und die Straßenbeleuchtung haben sie bekommen und jetzt müssen sie die Straße bezahlen“, erinnerte er. Das hätten die Häuslebauer von vornherein gewusst. Es gebe einen gültigen Bebauungsplan, und der werde jetzt umgesetzt.



B-Plan zu Ende bringen

Bislang liegen auf den Wegen Betonplatten, die als Zufahrten zu den Erdgasbohrplätzen gebaut wurden. Darüber rollten die schweren Fahrzeuge zu den Silos des ortsansässigen Landwirtschaftsbetriebs und erzeugten Erschütterungen, beschrieb der Ortsbürgermeister in der Sitzung. Der Ausbau sei jahrelang verschoben worden. „Wir wollten vernünftige Bedingungen für die Anwohner, den Winterdienst und die Straßenreinigung“, forderte Wolfgang Kappler.



Das Ansinnen der Freien Fraktion könne er in keiner Weise verstehen. „Das ist reinweg gelogen, was in dem Antrag steht“, schimpfte er. Der Ortsrat wolle „endlich den B-Plan zu Ende bringen“. Der schreibe vor, wie die Bürger einzubeziehen sind. Zu dem Plan gebe es einstimmigen Stadtratsbeschluss. Darüber seien die Anlieger informiert. „Natürlich sind nicht alle davon begeistert“, räumte er ein.