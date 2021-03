Die Liste mit dem Reparaturbedarf in der Einheitsgemeinde Arendsee ist lang.

Arendsee l Der Einheitsgemeinde Arendsee geht es in diesem Jahr finanziell besser. Der Überschuss soll nach jetzigem Stand 137.200 Euro betragen. Das Geld wird für schlechtere Zeiten angespart. Trotz der höheren Finanzkraft können allerdings weiterhin nicht alle Wünsche, die in den Ortsteilen bestehen, erfüllt werden. Dies wurde beim Bauausschuss deutlich.



Ortschaftsräte hatten der Verwaltung im Vorfeld mitgeteilt, was nötig sei. So gibt es im Bereich Spielplätze Bedarf. Für Dessau und Lohne sollen Nestschaukeln angeschafft werden, Kleinau bekommt ein Karussell und eine Wackelbrücke. Die Anschaffung einer ebenfalls gewünschten Seilrutsche dauert aber noch. In Rademin soll der dortige Spielplatz ebenfalls mit einem neuen Gerät bestückt werden. Die Kindertagesstätte Mechau bekommt für das Außengelände eine Beregnungsanlage. Der Förderverein unterstützt diese Investition finanziell.



Mit Blick auf die Infrastruktur ist ebenfalls einiges geplant. Möglich wird dies durch ein höheres Budget für Reparaturen. Dieses betrug vor einigen Jahren nur 42.000 Euro und wurde auf 90.000 Euro aufgestockt. Angedacht sind zunächst Instandsetzungsarbeiten in Mechauer Straßen sowie an der Verbindung von Thielbeer nach Zühlen. Zudem sollen der Ortseingangsbereich in Zehren sowie die Salzwedeler Straße in Arendsee erneuert werden. Doch die Liste der Probleme ist länger.



Reparaturbedarf gibt es an vielen Stellen

Der Ortschaftsrat Kläden verweist zum Beispiel auf Investitionsbedarf in ländliche Wege und an der Verbindung nach Kraatz hin. Stadtrat Jörg Benecke sprach beim Bauausschuss fehlende Kostenschätzungen an. Wenn Summen bekannt sind könnten die Kommunalpolitiker in den Ortsteilen besser entscheiden, welche Projekte finanziell machbar sind und damit auch schnellstmöglich angegangen werden. Monika Günther, erklärte: Es soll möglichst wenig Geld für Planungen und möglichst viel Geld für die Baumaßnahmen ausgegeben werden. Die Bauamtsleiterin verwies aber auch darauf wie wichtig es ist zu erfahren, was in den einzelnen Ortsteilen gewünscht sei.



Während der jüngsten Sitzung kam mehrfach das häufig diskutierte Thema von Prioritätenliste zur Sprache. Anhand dieser können die Kommunalpolitiker entscheiden und die Verwaltung dies dann abarbeiten. Solch ein Schriftstück sei auch für die Straßenlampen wichtig. Diese sind teilweise in die Jahre gekommen und verbrauchen viel Strom, bieten aber nachts nicht die gewünschte Helligkeit. Stadtratsvorsitzender Frank Rossau ging auf ein gefordertes Lampenkataster ein. Seitens der Verwaltung hieß es, dies sei nicht nötig. Denn die Problembereiche sind im Rathaus bekannt. Die Kommunalpolitik möchte aber auch bei diesem Thema mehr einbezogen werden. Fest steht bereits: Forderungen des Sanner Ortschaftsrates, für mehr Helligkeit in einigen Bereichen wie der Bushaltestelle zu sorgen, werde in diesem Jahr nachgegangen.



Dunkle Lampen sorgen für Unmut

Nicht locker lässt auch der Leppiner Ortschaftsrat. Dieser hatte ein paar Tage nach der Bauausschusssitzung getagt und erneut die geringe Beleuchtung kritisiert. Ortsbürgermeister Otto Benecke sprach von einer „Katastrophe“. So ist es in Leppin zu dunkel. Dies hänge auch mit dem Dimm-System zusammen. Diese müsse richtig eingestellt werden. Die Kommunalpolitiker sind mit der Elektrofirma, die den Wartungsauftrag hat, unzufrieden. Es wird der Verwaltung nahegelegt, sich nach Alternativen umzuschauen. Auch in Harpe gibt es Probleme, während die Situation in Zehren besser geworden ist.