Stündlich mit dem ICE von Salzwedel nach Berlin und Hamburg

Salzwedel - Die Deutsche Bahn hat am Sonnabend mit der Modernisierung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg begonnen. Die ICE-Züge zwischen Berlin und Hamburg werden bis voraussichtlich zum 11. Dezember umgeleitet und halten in dieser Zeit auch in Salzwedel. Von der Hansestadt aus gibt es deshalb aktuell schnelle Verbindungen in diese beiden Metropolen im Stundentakt. Innerhalb von nur anderthalb Stunden erreicht der ICE von Salzwedel aus den Berliner Hauptbahnhof. Noch schneller geht es ins Zentrum von Hamburg: Das dauert mit dem ICE nur gut eine Stunde.